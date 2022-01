27 gennaio 2022

Scorpio Tankers vende 14 product carrier per 472 milioni di dollari

Si tratta di due unità Medium Range e 12 Long Range 1

La monegasca Scorpio Tankers ha reso noto di aver stretto un accordo per vendere 14 navi cisterna, di cui due product carrier Medium Range e 12 product carrier Long Range 1. Le unità MR STI Fontvieille e STI Majestic verranno cedute per, rispettivamente, 23,5 milioni e 34,9 milioni di dollari, mentre le 12 unità LR1 verranno vendute per complessivi 413,8 milioni di dollari, per un totale di 472,2 milioni di dollari. Scorpio Tankers prevede di chiudere le transizioni nella prima metà di quest'anno.







