10 novembre 2020

Domani un webinar del Propeller Club di Trieste sulla pandemia di Covid-19 e l'economia del mare

Relatore il professor Sergio Bologna

Domani alle ore 18.00 in video conferenza sulla piattaforma GoToMeeting si terrà un webinar del The International Propeller Club Port of Trieste dal titolo “La pandemia da Covid-19: geopolitica ed economia del mare. Quali i cambiamenti intervenuti/prevedibili sulla politica mondiale, sui traffici marittimi internazionali e locali, sulla logistica ed il mondo del lavoro?”.

Sull'argomento informerà ed esprimerà le sue opinioni il relatore unico dell'incontro, il professor Sergio Bologna, presidente di A.I.O.M. (Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi), esperto di economia marittima e portuale. All'intervento del relatore seguirà un momento di “domande e risposte” e d'interazione con i soci e gli ospiti del Club partecipanti all'incontro.