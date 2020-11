10 novembre 2020

Martedì si terrà un convegno di Fedespedi su dogana e commercio internazionale

L'evento verrà svolto in versione digitale

Martedì prossimo alle ore 15.00 si svolgerà l'annuale convegno doganale organizzato dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Fedespedi), quest'anno in versione all digital e dal titolo “Dogana e commercio internazionale. La crisi, le sfide, le prospettive”. L'evento vuole essere un momento di confronto tra esperti del settore e partner istituzionali sull'attuale scenario, quest'anno reso ancora più complesso dall'esplosione della pandemia di Covid-19 che si è sommata ad alcuni grandi fattori di turbolenza del commercio internazionale: guerra dei dazi, spinte neo-protezionistiche e Brexit, responsabili di una contrazione dei traffici di merce a livello globale.

Il presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, e il vicepresidente con delega a Customs e Rapporti con l'Agenzia delle Dogane, Domenico de Crescenzo, ne parleranno insieme a Marcello Minenna, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dimitri Serafimoff, presidente del Customs and Indirect Taxation Institute del CLECAT, Enrico Perticone, presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, e Lucia Tajoli, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Export Digitale, Politecnico di Milano. I lavori saranno moderati da Sara Armella, coordinatrice della Commissione Customs & Trade Facilitation, ICC-Italia.

Il convegno sarà, inoltre, l'evento conclusivo della quarta edizione del “Corso per Responsabili delle questioni doganali”, riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e promosso da Fedespedi in collaborazione con le associazioni territoriali: Alsea Milano, Alas, Amsea, ARSI Ravenna, Asco, Asea, ASPT Astra FVG, Associazione Spedizionieri del Porto di La Spezia, Associazione Spedizionieri Pugliesi e Spedimar.