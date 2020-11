11 novembre 2020

Il 25 novembre si terrà la terza edizione del convegno “Un Mare di Svizzera”

L'evento analizza sia le opportunità che le criticità logistiche nel rapporto fra Italia e Svizzera

Il prossimo 25 novembre si terrà, in due sedi parallele collegate in streaming, la terza edizione di “Un Mare di Svizzera”, convegno che ogni anno analizza sia le opportunità che le criticità logistiche nel rapporto fra Italia e Svizzera, con particolare attenzione al tema dell'ampliamento a nord della sfera di influenza dei porti liguri e quindi di una riscrittura della concorrenza sull'asse europeo nord-sud.

Il convegno, anche quest'anno organizzato da ASTAG (Associazione dell'autotrasporto svizzero), si svolgerà nella sala del Lac di Lugano e a Genova nella Sala Giunta della Regione Liguria. Nella prima sede le principali autorità istituzionali ticinesi e nazionali, fra cui il neo presidente dell'Unione svizzera arti e mestieri, nonché consigliere nazionale, Fabio Regazzi e il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi, si incontreranno con imprenditori ed esperti dei flussi logistici, nella chiave di una recuperata centralità proprio del Ticino che, grazie al completamento di Alptransit (con il traforo del Ceneri) si prepara ad assumere il ruolo di porta di accesso al nord Europa e al tempo stesso di attrazione di importanti investitori sia dal nord che dal sud.

A Genova, invece, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci (in stretta connessione con il suo omologo luganese, Marco Borradori), e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, illustreranno l'action plan per rafforzare i rapporti con la Svizzera e potenziare l'assetto infrastrutturale dei porti di Genova e Savona. Da Milano interverrà anche Giulio Sapelli, presidente di BlueMonitorLab sul nuovo quadro geo-politico e sulle mutazioni in atto nell'interscambio mondiale.



Programma

Ticino: la grande occasione

ore 9.30 Saluti introduttivi:

Thierry Burkart Presidente Astag (in collegamento da Berna)

Marco Borradori Sindaco di Lugano

Marco Bucci Sindaco Genova (in collegamento da Genova)





Introductory speech

Fabio Regazzi Presidente Unione svizzera arti e mestieri e Consigliere nazionale





Main session:

IL TICINO AL CENTRO DELL'ASSE EUROPEO NORD - SUD

Giulio Sapelli Docente Università Milano - Le opportunità nel nuovo scenario geo politico

Remigio Ratti Prof. dr rer.pol.- La “Città Ticino”, nuova piattaforma tra nord e sud





NEW LOCATIONS: UNA SCOMMESSA CHE PUO' ESSERE VINTA

Silvio Tarchini Presidente Tarchini Group - Idea, analisi, realizzazione

Alessandro Valenti Deputy Managing Director, Director Sales & Operations Shuttle Net West Europe di Hupac Intermodal SA

Vincenzo Romeo CEO Nova Marine Carriers - Il Ticino sede di imprese





ASTAG PERCHÈ

Adriano Alessio Sala Presidente Astag Ticino

Dal sostegno alle grandi opere all'innovazione eco-compatibile





TAVOLA ROTONDA 1

Infrastrutture, trasporto e ambiente

Paolo Vismara Vicepresidente Astag Ticino

Jon Pult Presidente Iniziativa delle Alpi

Renzo Respini Vice-Presidente Associazione Pro-Gottardo





TAVOLA ROTONDA 2 (in collegamento da Genova)

Nord o Sud. L'accordo Italia Svizzera e i porti mediterranei

Gian Enzo Duci Presidente Federagenti

Paolo Emilio Signorini Presidente AdSP del Mar Ligure Occidentale

Stefano Messina Presidente ASSARMATORI

Gilberto Danesi PSA terminal Prà





CONCLUSIONI

Norman Gobbi Presidente Consiglio di Stato

Giovanni Toti Presidente Regione Liguria (in collegamento da Genova*)

Moderano: Simone Gallotti (Il Secolo XIX - Genova); Alessandro Chiara (RSI - Lugano)