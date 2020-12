18 dicembre 2020

Tavola rotonda di Assiterminal sul tema “Tassazione porti e governance portualità”

Si terrà il 14 gennaio wia web

Il prossimo 14 gennaio a partire dalle ore 11.00 l'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) terrà via web una tavola rotonda sul tema “Tassazione porti e governance portualità. Senza chiarezza e progettualità industriale, quale sistema?” coinvolgendo il cluster e la politica ed esperti giuristi che anche recentemente hanno espresso il loro pensiero sull'argomento. La partecipazione all'evento prevede l'iscrizione scrivendo a info@assiterminal.it.

Anticipando i temi dell'incontro, l'associazione ha ricordato che da mesi Assiterminal offre spunti di riflessione e proposte per la regolamentazione dell'accesso ai porti, per la trasparenza nella determinazione dei criteri sui canoni concessori, per determinare il principio del riequilibrio economico-finanziario nella fruizione delle concessioni, per la modernizzazione del lavoro e delle modalità operative in un mondo sempre più digitalizzato, per l'equità dei trattamenti fiscali tra i player del settore: in sintesi, per contribuire ad efficientare il sistema della portualità e della logistica ad esso correlata in ottica “sostenibile”.



Programma

Intervento introduttivo Luca Becce, Presidente Assiterminal Interventi tecnico-giuridici

Prof Francesco Munari

Prof Stefano Zunarelli

Prof. Francesco Parola

Avv. Davide Maresca Interventi cluster

Daniele Rossi, Presidente Assoporti

Mario Mattioli, Presidente Confitarma

Gian Enzo Duci, Vice Presidente Conftrasporto

Umberto Masucci, Presidente Propeller Interventi istituzionali

On Raffaella Paita

On Davide Gariglio

On Edoardo Rixi Intervento di chiusura

Marco Conforti, Vice Presidente Confetra