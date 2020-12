29 dicembre 2020

Domani a Genova un convegno sulla strategia di ripresa del porto

È stato organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Domani alle ore 15.00 presso la “Terrazza Colombo” a Genova si terrà un convegno dal titolo “GENOVA 2021. L'anno che cambierà il volto del porto e della città” che è stato organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al fine di illustrare il programma straordinario per la ripresa del porto di Genova approvato pochi mesi dopo il crollo del ponte Morandi. Per seguire in live streaming il convegno è richiesta la registrazione al link https://bit.ly/ModelloGenova.



Programma

ore 15:00 Saluti e apertura lavori

Marco Bucci, Sindaco Comune di Genova

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria ore 15:15 FOCUS // IL MODELLO GENOVA

Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP Mar Ligure

Marco Rettighieri, Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario ore 15:40 TAVOLA ROTONDA // INTEGRAZIONE TRA TESSUTO URBANO E REALTÀ PORTUALE:

Analisi delle criticità e delle opportunità di sviluppo

Stefano Boeri, Stefano Boeri Architetti

Beppe Costa, Presidente Terminal Operators Confindustria Genova

Vincenzo Macello, Responsabile Direzione Investimenti RFI

Guido Barbazza, Presidente Onorario Fondazione Primavera DIBATTITO // Modera: Matteo Cantile, giornalista