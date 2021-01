18 gennaio 2021

Il 28 gennaio è in programma un webinar dell'Isfort sul sistema portuale italiano

Presentazione del saggio di Andrea Appetecchia

Il prossimo 28 gennaio alle ore 10.30 è in programma un webinar organizzato dall'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort) che sarà occasione per la presentazione del saggio di Andrea Appetecchia su “Il sistema portuale italiano” pubblicato da “Il Mulino” nel volume “Trasporti e Logistica: analisi e prospettive per l'Italia”.

La presentazione del saggio, a cura dell'autore, avverrà dopo l'introduzione di Marco Romani, amministratore delegato di Isfort, e l'intervento di saluto di Daniele Rossi, presidente dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti). Seguiranno gli interventi di Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Spinedi, presidente di Interporto di Bologna, Sergio Bologna, presidente di A.I.O.M., Francesco Lugli della direzione commerciale di RFI e Pietro Spirito, esperto in trasporti e logistica. Il webinar sarà condotto da Vito De Ceglia, direttore di “ShipMag”.

La partecipazione al webinar, che avrà termine alle ore 12.30, avverrà cliccando sul link https://meet.google.com/quk-xwud-vwe, con conferma della partecipazione all'indirizzo email sistemaportuale@isfort.it.