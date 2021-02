2 febbraio 2021

Convegno di Assologistica sugli effetti della Brexit

È in programma per il prossimo 25 febbraio

Assologistica ha organizzato per il prossimo 25 febbraio un convegno sul tema “Trade & cooperation agreement UE-Regno Unito: impatti e conseguenze sulle supply chain e sui trasporti” che si terrà in streaming dalle ore 10.00 alle 13.00.

Sono previsti gli interventi di David Morgese (responsabile Reparto Decisioni, Autorizzazioni e Garanzie - Sezione Tributi e URP, Ufficio delle Dogane di Milano 2) su “Indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per Brexit”, di Marco Sella (Customs & Global Trade Manager, doganalista) su “Modalità operative doganali: effetti del nuovo Trade & Cooperation Agreement”, di Ettore Sbandi (partner di Santacroce & Partners - Studio Legale Tributario) su “Iva, dazi, imposte dirette ed adempimenti: cosa cambia con l'accordo Ue-Uk”, di Claudio Perrella (partner di RP Legal & Tax - Studio Associato) su “Nuove ricadute su Incoterms e contratti di supply chain”, di Adrian Marsh (partner dello Studio Legale Hill Dickinson su “Nuove cautele in tema di supply chain nel Regno Unito” (relazione in lingua inglese), di Alessandro De Felice (presidente di ANRA) su “Conseguenze e principali effetti dal punto di vista del risk management e assicurativo”, di Nicolò Marrali (Sales & Customer Care Manager di Hannibal - Gruppo Contship Italia) su “Case history (multimodal transport operator)”, di Giulia Ferrari (responsabile Logistica Trasporti e Servizi Integrati di Versalis) su “Case history (società del settore chimico)”, di Chiara Fanali (direttore Area Internazionalizzazione e Commercio Estero di Assolombarda) su “Le iniziative di Assolombarda per fronteggiare il nuovo contesto” e di Alessio Totaro (partner di RP Legal & Tax - Studio Associato) su “Contratti di trasporto e con movimentazione merci da e per il Regno Unito, quali le novità?”.

L'incontro sarà moderato da Riccardo Rossotto. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi all'indirizzo https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-convegni.html.