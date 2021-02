11 febbraio 2021

Incontro del Propeller Club di Trieste sulle conseguenze della pandemia sui traffici internazionali

Si terrà on-line lunedì prossimo

Il Propeller Club Port of Trieste ha organizzato per lunedì prossimo a partire dalle ore 18.00 un incontro sul web per esaminare alcune questioni di stretta attualità e correlate alle conseguenze sui traffici internazionali procurate dalla pandemia di Covid-19. In particolare, si discuterà dell'incremento dell'export della Cina e di dove sono destinati questi traffici, dei dati di traffico consolidati del 2020 e quelli degli inizi e di previsione per il 2021 anche in riferimento agli scambi con l'area del Mediterraneo, il porto di Trieste ed il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. Inoltre verranno analizzati i riferimenti geopolitici correlati con un'analisi alla situazione riguardante possibili investimenti cinesi a Trieste.

Relatori del webinar saranno Giorgio Cuscito, giornalista di LIMES esperto di geopolitica di Cina ed Estremo Oriente, e Alessandro Panaro, a capo del servizio Maritime Economy del centro studi SRM (Gruppo Intesa-San Paolo). Moderatore dell'incontro il giornalista Riccardo Coretti.