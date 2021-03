15 marzo 2021

Livorno, venerdì una tavola rotonda su logistica e portualità

Si terrà in diretta streaming sul canale youtube del Comune

Venerdì prossimo si terrà una tavola rotonda online dal titolo “Livorno: l'ecosistema porto-città-territorio-comunità logistica, lavoro e portualità: una visione innovativa per il futuro” che verrà trasmessa in streaming dalle ore 15.30 alle 17.30 sul canale youtube del Comune di Livorno (www.bit.ly/3bqGyaD). L'incontro si inserisce in un ciclo di webinar organizzati da RETE sui temi della logistica, portualità e integrazione città porto in Italia.

La tavola rotonda, promossa dall'amministrazione comunale livornese in collaborazione con l'associazione internazionale per la relazione fra porto e città RETE di cui il Comune è socio collaboratore e il CNR IRISS di Napoli, sarà presieduta dall'assessora comunale al Porto e Integrazione porto-città Barbara Bonciani che è anche membro del comitato scientifico di RETE.

All'incontro, oltre alla Bonciani, parteciperanno Ivano Russo, direttore generale di Confetra, Luciano Guerrieri, neo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Piero Neri, presidente di Confindustria Livorno e Massa Carrara, Paolo Dario, prorettore alla Terza Missione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e Gloria Dari, presidente di Spedimar Livorno, recentemente nominata presidente di Confetra Toscana. A facilitare la discussione sarà Massimo Clemente, direttore CNR Iriss di Napoli e del Comitato Scientifico RETE.

Fra i focus tematici dell'incontro: gli scenari nazionali della logistica 5.0, con particolare riferimento ai porti e alla catena logistica integrata; l'automazione e robotica come asset di sviluppo a supporto della portualità; la semplificazione digitale e competitività del sistema città-porto; il capitale umano: riconversione delle competenze e sviluppo di lavoro di qualità.