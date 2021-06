28 giugno 2021

Oggi a Marina di Carrara un convegno sul PNRR e i possibili impatti per il settore marittimo-portuale

È organizzato da AdSP Ligure Orientale, Wista Italy e Propeller Club

Oggi alle ore 15.30 a Marina di Carrara si terrà un convegno sul tema “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: possibili impatti per il settore marittimo-portuale” organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, da Wista Italy e dal The International Propeller Club Port of La Spezia. All'evento, che si terrà presso la sede di Marina di Carrara dell'ente portuale ligure, seguirà una visita guidata dei tre terminal del porto di Marina di Carrara.



Programma

SALUTI INTRODUTTIVI DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI

Paola Tongiani

Presidente Wista Italy

Giorgio Bucchioni

Presidente Propeller La Spezia e Marina di Carrara

Mario Sommariva

Presidente AdSP Mar Ligure Orientale IL PNRR E | POSSIBILI IMPATTI PER IL SETTORE DEI PORTI

Greta Tellarini

Professoressa Ordinaria Diritto della Navigazione e dei Trasporti Università di Bologna TAVOLA ROTONDA CON | TERMINALISTI DI MARINA DI CARRARA

Costanza Musso

Grendi Trasporti Marittimi

Alessandro Becce

F2i-Holding Portuale

Michele Giromini

Marina di Carrara Terminal CONSIDERAZIONI FINALI

On. Raffaella Paita

Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati