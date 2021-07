30 giugno 2021

Il 5 luglio è in programma la quinta edizione del Forum di Pietrarsa

Si terrà in presenza presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il prossimo 5 luglio è in programma la quinta edizione del Forum di Pietrarsa, che si terrà in presenza presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L'evento, organizzato da Assoferr e co-promosso da Confetra, avrà per tema “Rivoluzione verde, transizione ecologica e digitalizzazione, prendiamo il treno!”. Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha spiegato perché la Confederazione ha sostenuto la realizzazione di questo appuntamento fisso fin dalla sua nascita: «avvertivamo tutti - ha specificato - il bisogno di costruire un grande appuntamento nazionale permanente per discutere di cargo ferroviario, di trasporto intermodale e combinato, di rapporti tra imprese produttrici ed operatori logistici, di reti TEN-T, infrastrutture, incentivi a sostegno dello shift modale. Insomma, quella che poi sarebbe divenuta la “cura del ferro”, ha trovato nel nostro evento il naturale contenitore di confronto tra istituzioni ed organizzazioni di rappresentanza».

Il presidente di Assoferr, Andreas Nolte, ha espresso orgoglio perché, con l'organizzazione del Forum di Pietrarsa, l'associazione - ha sottolineato - si è «resa ancora una volta di più protagonista nel dibattito tra istituzioni ed imprenditoria del settore. Soprattutto in questo momento storico per tutto il Sistema Paese, nel segno della condivisione, inclusione e collaborazione che contraddistingue da sempre la nostra associazione».



Programma

10.00 Welcome Coffee 10.30 Apertura lavori

Vincenzo Cuomo - Sindaco di Portici

Indirizzi di saluto

David Sassoli - Presidente del Parlamento Europeo

Interviene

Enrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Modera

Francesca Baraghini

Analisi e contributi tecnico economici

Andrea Giuricin - Università Milano Bicocca

L'Italia e l'Europa alla prova del Green Deal

Le sfide dal NextGenerationEU all'accordo di Parigi - Tavola rotonda

Marco Campomenosi - Parlamentare Europeo

Maurizio Castelletti - Direttore Spazio Ferroviario Unico Europeo, DG MOVE

Andreas Nolte - Presidente ASSOFERR

Raffaella Paita - Presidente IX Comm. Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

Heiko Fischer - UIP President

Nicola Zaccheo - Presidente Autorità di regolazione dei trasporti

Ma il passato è proprio passato?

Luigi Cantamessa - Direttore Generale Fondazione FS

Assegnazione Premio “Domenico Pio De Girolamo” #Friendofrail#

Gli effetti sul Mercato

Donne, Uomini e Aziende che guideranno i cambiamenti tra digitalizzazione e modal shift - Tavola rotonda

Stefano Cantini - LUCCHINI RS

Maurizio Cociancich - ADRIAFER

Giacomo Di Patrizi - COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA

Maria Annunziata Giaconia - MERCITALIA RAIL

Berhard Kunz - HUPAC

Leonardo Lanzi - LANZI TRASPORTI

Stefano Messina - IGNAZIO MESSINA e C.

Federico Pittaluga - MEDWAY 13.00 Chiusura lavori

Giuseppe Catalano - Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del MIMS