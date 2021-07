1 luglio 2021

Studio sugli scenari del commercio mondiale e il ruolo dell'Italia

Sarà presentato lunedì in occasione dell'assemblea pubblica dell'Alsea

Lunedì prossimo, in occasione della propria assemblea pubblica, l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori ( Alsea) presenterà in modalità webinar uno studio commissionato all'Osservatorio Export del Politecnico di Milano per capire quale impatto la pandemia di Covid-19 avrà nel medio-lungo periodo sia sulle prospettive di evoluzione delle catene globali del valore sia sulle conseguenti strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane e, quindi, sui flussi logistici.

Lo studio “Scenari del commercio mondiale e il ruolo dell'Italia: trend in atto, catene globali del valore e potenziale dell'eCommerce” intende offrire un'interpretazione dei fenomeni in atto, combinando una prospettiva macroeconomica legata al posizionamento dell'Italia a livello Paese, con una prospettiva aziendale focalizzata sulle scelte dei singoli attori. L'analisi si concentra sul ruolo del digitale e sull'importanza delle attività logistiche, produttive e di approvvigionamento, delineando possibili scenari di sviluppo futuri.

Alsea ha anticipato che dalla ricerca emergono spunti interessanti per gli operatori del settore della logistica, dei trasporti e delle spedizioni, che saranno chiamati sempre più in futuro ad offrire servizi di valore per garantire il corretto funzionamento delle catene globali del valore.

Dopo la presentazione del report, a cura della squadra del Politecnico di Milano, si svolgerà una tavola rotonda a cui prenderanno parte primarie imprese importatrici ed esportatrici italiane che racconteranno la loro esperienza di questi mesi e le loro strategie future sui mercati globali. Le conclusioni saranno svolte del professor Giulio Sapelli, economista e professore di storia economica.

La partecipazione all'incontro è gratuita, registrandosi a questo link.