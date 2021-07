12 luglio 2021

Domani si terranno gli Stati Generali della Logistica del Mezzogiorno

Evento suddiviso in tre diverse sessioni tematiche

Domani a Napoli, presso il Complesso Museale San Lorenzo Maggiore, si terranno gli Stati Generali della Logistica del Mezzogiorno. Presentando l'evento promosso dalle Confetra Regionali di Campania, Puglia e Sicilia e dalle Territoriali di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, il coordinatore di Confetra Mezzogiorno, Domenico De Crescenzo, ha sottolineato che «negli ultimi dieci anni, al netto del Covid, il Pil del Mezzogiorno ha fatto registrare un dato avvilente: -6%. Nello stesso periodo l'Italia è cresciuta del 2,4% rispetto ad una media UE del +11,7%. La sintesi di tali dati - ha rilevato De Crescenzo - è molto semplice: il Mezzogiorno affonda ed il Paese a stento galleggia. Su questo scenario si è poi abbattuto il Covid, con un'altra caduta verticale del Pil, più o meno omogenea nelle diverse aree del Paese, di altri nove punti. Può la logistica - si chiede De Crescenzo - essere un settore trainante per la ripresa, anche in chiave di coesione territoriale?».

Domani, in tre diverse sessioni tematiche, si discuterà di portualità e ZES, gap infrastrutturale, dialogo logistica-manifattura, fondi europei e PNRR. Per assistere al live streaming dell'evento è necessario iscriversi a questo indirizzo.



Programma

ore 10.30-12.30 Messaggio di saluto

Mara Carfagna - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Apertura dei lavori

Domenico De Crescenzo - Coordinatore Confetra Mezzogiorno

LA PORTUALITÀ MERIDIONALE TRA AFRICA E FAR EAST, TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN NEW DEAL. VERSO UNA NUOVA STRATEGIA.

Alessandro Panaro - Responsabile Servizio Maritime & Energy SRM

Tavola rotonda

Ermanno Giamberini - Presidente Confetra Campania

discute con:

Andrea Annunziata - Presidente ACSP Mar Tirreno centrale

Luca Becce - Coordinatore Commissione Porti Confetra

Mario Mega - Presidente AdSP dello Stretto

Umberto Masucci - Presidente The Intemational Propeller Clubs

Ugo Patroni Griffi - Presidente AdSP Mare Adriatico Meridionale

Conclude

Raffaella Paita - Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati



ore 14.00-16.00 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE MERIDIONALE, STATO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. LE ZES IL CAMPO SUL QUALE SI GIOCA IL SUPERAMENTO DEL GAP CONNETTIVO MERIDIONALE?

Introduce

Ennio Cascetta - Professore Università Federico Il

Tavola rotonda

Mauro Nicosia - Presidente Confetra Sicilia

discute con:

Giancarlo Cangiano - Vice Presidente UIR

Alberto Gambescia - Amministratore Unico Studiare e Sviluppo

Vittorio Marzano - Coordinatore Task Force Infrastrutture Confetra

Anna Masutti - Presidente AFI

lole Nicolai - Consulente in fiscalità di vantaggio alte imprese

Federico Pirro - Professore al Dipartimento DISUM Università di Bari

Conclude

Mauro Coltorti - Presidente Commissione Lavori Pubblici Senato della Repubblica



ore 16.00-18.00 PNRR: L'INIZIO DI UNA POLITICA NAZIONALE PER LA LOGISTICA? INVESTIMENTI E RIFORME NEL MEZZOGIORNO: ATTESE E SPERANZE PER UNA CRESCITA STRUTTURALE.

Ivano Russo - Direttore Generale Confetra

ne discute con:

Giuseppe Catalano - Capo Struttura Tecnica di Missione del MIMS

Vito Grassi - Vice Presidente e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale Confindustria

Nereo Marcucci - Vice Presidente con delega al Recovery Fund Confetra

Silvia Moretto - Vice Presidente Vicaria Confetra e Presidente Fedespedi

Concludono

Guido Nicolini - Presidente Confetra

Teresa Bellanova - Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili