30 settembre 2021

Dal 4 al 10 ottobre a Genova si terrà la quinta edizione della Genoa Shipping Week

Novità dell'edizione sarà la Rolli Shipping Week

Dal 4 al 10 ottobre prossimi a Genova si terrà la quinta edizione della Genoa Shipping Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l'associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza e in streaming, promuoverà la cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico. Novità dell'edizione sarà la Rolli Shipping Week che valorizzerà gli straordinari palazzi storici genovesi che si apriranno alla comunità marittima e alla città.

Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione e Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera, Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente di Assagenti, Paolo Pessina, presentando l'evento - di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia».

Il presidente di Clickutility Team, Carlo Silva, ha ricordato che «Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, main conference della manifestazione (che si terrà dal 6 all'8 ottobre, ndr), giunta alla sua tredicesima edizione confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema marittimo, logistico e portuale. A questi temi si affiancheranno nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull'innovazione per lo sviluppo del trasporto marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo».