24 novembre 2021

Venerdì a Viareggio il convegno “Un mare in rosa - Il lavoro femminile nello shipping e nella nautica, criticità e opportunità”

È organizzato dal sindacato dei lavoratori marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD

Venerdì prossimo all'Hotel Residence Esplanade di Viareggio si terrà un convegno sul tema “Un mare in rosa - Il lavoro femminile nello shipping e nella nautica, criticità e opportunità” organizzato dal sindacato dei lavoratori marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD. L'evento è patrocinato dal Comune di Viareggio, da Cas.co.di. e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina You Tube e sulla pagina Facebook del sindacato. L'accesso alla sala sarà riservato ai soli possessori di “green pass”.



Programma

ore 9.30 accrediti e welcome coffee 10.00 inizio lavori

Saluti autorità

Prima sessione interventi:

Claudio Tomei - USCLAC, presidente

Renata Tebaldi - Federmanager Gruppo Minerva, coordinatrice nazionale (streaming)

“Donne e lavoro: criticità opportunità e prospettive”

Isabella Susy De Martini - medico di bordo (streaming)

“Medici di bordo: perché meglio le donne”

Horacio Vazquez - Museo Maritimo di Buenos Aires, direttore

“Il lato femminile della marina mercantile argentina” (contributo video) 11.30 coffee break 12.00 Seconda sessione interventi:

Sara Grilli - Comune di Viareggio, presidente Commissione pari opportunità

“Il ruolo della donna nel mondo del lavoro: tra criticità, prospettive ed opportunità”

Esther Marchetti – Confitarma

“Le donne l'armamento e i diritti”

Brigida Morsellino - Istituto tecnico aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania, dirigente scolastico (streaming)

“Le donne sul mare, per il mare, con il mare”

Palmira Petrocelli - Istituto Italiano di Navigazione, presidente

“Donne al timone: a che punto siamo?” 13.00 pranzo 14.00 Terza sessione interventi:

Rodolfo Magosso, Assarmatori, Commissione lavoro e relazioni industriali (streaming)

“Leadership al femminile”

Azzurra Rinaldi - UnitelmaSapienza, docente (streaming)

“Lavoro femminile e valore aggiunto: quali potenzialità per il settore nautico”

Luca Sisto - Confitarma, direttore generale

“Un mare di opportunità per tutte/tutti”

Michela Fucile - Yacht Broker srl, amministratore delegato

“L'accoglienza turistica nella portualità, gestione e professioni” 15.00 Quarta sessione interventi:

Francesca Biondo, Federpesca, direttore

“Donne della pesca: tutele, opportunità, sfide per il futuro”

Paola Tongiani - Wista, presidente

“Dalle parole ai fatti: passiamo alla fase 2”

Carolina Villa - Ship & Crew Service srl, amministratore delegato (streaming)

“Leadership femminile e next generation”

Paola Vidotto - Accademia della Marina Mercantile, direttore generale

“Il mare come opportunità. Le donne nel futuro della blue economy” (contributo video)

Valeria Poggi - F.lli d'Amico Armatori spa, crewing department manager

“I nostri primi passi in rosa” 16.00 talk show “Donne a bordo”

Intervengono: comandante Antonella Scarciglia, comandante Luciana Mirella Cambiaso, ufficiale Sara Moscato, commissario Veronica Storniello, guardiamarina Marta Dabalà, Accademia Navale

Moderatrice: Lucia Nappi - giornalista Corriere Marittimo 16.30 chiusura lavori