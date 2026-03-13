Alla Valencia Terminal Europa del gruppo Grimaldi la gestione del nuovo terminal per auto del porto di Sagunto

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di
Valencia ha deliberato l'assegnazione alla società
terminalista Valencia Terminal Europa (VTE) del gruppo armatoriale
partenopeo Grimaldi della gestione di un terminal per autoveicoli e
merci ro-ro nel porto di Sagunto. Il contratto di concessione avrà
una durata di dieci anni. Il nuovo terminal situato al Muelle Sur 2
dello scalo portuale spagnolo, che ha comportato un investimento di
3,9 milioni di euro, include un silo di cinque piani per lo
stoccaggio dei veicoli.