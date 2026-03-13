Costa cancella le crociere originariamente previste in Medio Oriente

Costa Crociere ha annunciato oggi la rinuncia ad operare nella
prossima stagione itinerari in Medio Oriente, dove al momento non ha
alcuna nave in servizio. La compagnia ha specificato che, poiché
le prospettive nella regione restano incerte per la stagione
invernale 2026/27, anche le crociere di posizionamento della nave
Costa Smeralda
da e verso gli Emirati Arabi Uniti
originariamente programmate non verranno effettuate. La società
ha reso noto, inoltre, che gli ospiti prenotati sulle crociere di
posizionamento da/per gli Emirati, così come coloro che
avevano prenotazioni nell'area, potranno scegliere immediatamente
un'altra crociera, ricevendo 200 credito di credito bordo per cabina
(100 euro per persona).