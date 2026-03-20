Nel quarto trimestre del 2025 i porti francesi hanno movimentato 74,2 milioni di tonnellate di merci (+7,2%)

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Nel quarto trimestre del 2025 i porti francesi hanno movimentato
complessivamente 74,2 milioni di tonnellate di merci, con una
progressione del +7,2% sullo stesso periodo dell'anno precedente
trainata dall'aumento del +15,9% dei volumi di carichi all'imbarco
attestatisi a 26,2 milioni di tonnellate, mentre le merci allo
sbarco, con 48,0 milioni di tonnellate, hanno registrato una
crescita più attenuata de +2,9%. Inoltre, l'incremento
globale del traffico è stato generato dai rialzi dei volumi
sia di merci containerizzate che sono ammontate a 13,3 milioni di
tonnellate (+6,5%), con una movimentazione di contenitori pari ad
oltre 1,4 milioni di teu (+3,4%), sia di rinfuse liquide e solide,
pari rispettivamente a 33,7 milioni di tonnellate (+5,6%) e 12,0
milioni di tonnellate (+26,6%). I rotabili, con 14,1 milioni di
tonnellate, hanno accusato una flessione del -1,7%.
Tra i principali porti francesi per volume di traffico, nel
periodo ottobre-dicembre dello scorso anno sono risultati in
crescita i volumi movimentati dal sistema portuale Haropa, con 22,1
milioni di tonnellate (+9,5), e dai porti di Dunkerque con 13,3
milioni di tonnellate (+16,7%), Nantes Saint-Nazaire con 6,8 milioni
di tonnellate (+15,7%), La Rochelle con 2,5 milioni di tonnellate
(+40,3%) e Bordeaux con 1,5 milioni di tonnellate (-2,9%), mentre è
diminuito il traffico nel porto di Marsiglia-Fos che ha movimentato
18,2 milioni di tonnellate (-2,0%) ed anche quello totalizzato dal
porto di Calais che è stato pari a 9,6 milioni di tonnellate
(-1,9%).
Nell'intero 2025 i porti francesi hanno movimentato
complessivamente 286,8 milioni di tonnellate di carichi, con un
rialzo del +2,7% sull'anno precedente, di cui 188,3 milioni di
tonnellate allo sbarco (+3,2%) e 98,5 milioni di tonnellate
all'imbarco (+1,8%). Nel settore dei container il traffico è
stato di 50,7 milioni di tonnellate (+1,7%) con una movimentazione
di contenitori pari ad oltre 5,5 milioni di teu (+3,6%). I rotabili
sono stati pari a 56,7 milioni di tonnellate (-2,6%). Il traffico di
rinfuse liquide è stato di 128,5 milioni di tonnellate
(+4,5%) e quello di rinfuse secche di 46,1 milioni di tonnellate
(+4,7%).