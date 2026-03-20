Il gruppo cinese CSSC costruirà altre due navi da crociera per Adora Cruises

Oggi il China Tourism Group e il gruppo navalmeccanico China
State Shipbuilding Corporation (CSSC) hanno sottoscritto un
memorandum of understanding che prevede la costruzione di due navi
da crociera e un'opzione per una terza unità per la flotta
della compagnia cinese Adora Cruises che attualmente è
costituita da tre navi: la Adora Magic City
che è la
prima grande nave da crociera costruita in Cina dalla Shanghai
Waigaoqiao Shipbuilding Co. del gruppo CSSC, la Adora
Mediterranea
che in precedenza faceva parte della flotta di
Costa Crociere e la Adora Flora City
che è stata
varata oggi presso lo stesso cantiere navale Shanghai Waigaoqiao
Shipbuilding Co. e che sarà presa in consegna entro la fine
di quest'anno.
Secondo le previsioni, la prima delle due nuove navi verrà
consegnata entro il 2030.
La Adora Flora City, che è gemella della Adora
Magic City ed ha una stazza lorda di 141.900 tonnellate e sarà
in grado di ospitare 5.232 passeggeri, sarà impiegata su
rotte internazionali con partenza dal porto di Guangzhou.