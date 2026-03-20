Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -9,6%

|
Nel quarto trimestre del 2025 il porto di Palermo ha movimentato
1,92 milioni di tonnellate, con un calo del -9,6% rispetto a 2,12
milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno precedente. La
flessione è stata determinata dalla riduzione delle merci sia
in entrata che in uscita dallo scalo portuale siciliano nonché
dalla contrazione di volumi in tutti i principali comparti
merceologici. In particolare, nel periodo ottobre-dicembre dello
scorso anno le merci allo sbarco sono ammontate a 1,25 milioni di
tonnellate (-11,6%) e quelle all'imbarco a 672mila tonnellate
(-5,6%). Il principale flusso di traffico, quello dei rotabili, ha
registrato una lieve diminuzione del -0,5% scendendo ad un totale di
1,81 milioni di tonnellate. Il traffico dei container, pari a 47mila
tonnellate nell'ultimo trimestre del 2024, si è pressoché
azzerato dopo il trasferimento dell'attività nel segmento dei
contenitori al porto di Termini Imerese
(
dell'11
giugno
2025). In decisa diminuzione i volumi di rinfuse liquide
e solide pari rispettivamente a 89mila (-61,6%) e 20mila tonnellate
(-19,9%).
Nel settore dei passeggeri il traffico crocieristico è
stato di 215mila unità (-18,7%), di cui 35mila
all'imbarco/sbarco (-25,2%) e 180mila in transito (-17,4%), mentre
il traffico dei passeggeri dei traghetti è ammontato a
260mila unità (+2,7%).
Nell'intero 2025 il porto di Palermo ha movimentato 7,95 milioni
di tonnellate di merci, con una flessione del -1,5% sull'anno
precedente, di cui 4,95 milioni di tonnellate allo sbarco (-4,3%) e
3,00 milioni di tonnellate all'imbarco (+3,5%). Il traffico totale
dei rotabili è stato di 7,35 milioni di tonnellate (+2,9%).
Le merci containerizzate sono state 68mila tonnellate (-61,7%). Le
rinfuse liquide, in gran parte costituite da prodotti petroliferi
raffinati, si sono attestate a 407mila tonnellate (-37,3%) e quelle
solide a 129mila tonnellate (+22,9%).
Tra gli altri porti amministrati dall'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nell'intero 2025 il porto
di Termini Imerese ha movimentato 1,50 milioni di tonnellate
(+56,4%), di cui 1,14 milioni di tonnellate di rotabili (+60,4%),
73mila tonnellate di nuovo traffico di merci containerizzate e
278mila tonnellate di rinfuse solide (+14,4%). Il porto di Trapani
ha movimentato 722mila tonnellate (+32,7%), incluse 340mila
tonnellate di rotabili (+27,7%), 154mila di carichi in container
(+34,9%), 209mila tonnellate di rinfuse secche (+30,8%) e 19mila
tonnellate di rinfuse liquide (+385,7%). Nello scalo portuale di
Porto Empedocle sono state movimentate 520mila tonnellate (+19,0%),
di cui 391mila tonnellate di rinfuse solide (+18,0%) e 129mila
tonnellate di rotabili (+22,3%). Nel porto di Gela il traffico è
stato di 1,40 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi
raffinati (-5,8%). Il porto di Licata ha movimentato 168mila
tonnellate di rinfuse solide (+36,5%).