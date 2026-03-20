Nel trimestre dicembre-febbraio i ricavi della FedEx sono aumentati del +8,3%

Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2026, periodo che è
terminato lo scorso 28 febbraio, la statunitense FedEx ha
totalizzato ricavi pari a 24,0 miliardi di dollari, con una crescita
del +8,3% sullo stesso periodo dell'esercizio precedente, di cui
oltre 21,1 miliardi generati dalle attività di corriere
espresso del gruppo (+10,3%) e 2,0 miliardi dalle spedizioni
groupage in Nord America (-4,7%). L'utile operativo è
ammontato a 1,35 miliardi (+4,3%) e l'utile netto a 1,06 miliardi
(+16,2%).
Nel periodo il gruppo americano ha movimentato una media di
18,46 milioni di spedizioni espresso al giorno (+3,3%), di cui 15,50
milioni negli Stati Uniti (+4,6%) e 1,16 milioni all'estero (+2,1%).