Ad APM Terminals il 49% della vietnamita Hateco Hai Phong International Container Terminal

La società terminalista olandese APM Terminals del gruppo
armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha acquisito il
49% del capitale della società terminalista vietnamita Hateco
Hai Phong International Container Terminal (HHIT) che opera il nuovo
container terminal nell'area di Lach Huyen del porto di Haiphong e
con cui APM Terminals collabora da tre anni
(
del 27
marzo
2023). Il restante 51% del capitale rimane al gruppo
vietnamita Hateco.
La prima nave approdata al terminal HHIT è stata la
portacontenitori ESL Dubai che ha fatto scalo nel porto
vietnamita a febbraio 2025. Lo scorso anno il nuovo terminal
asiatico ha movimentato un traffico complessivo dei container pari a
808mila teu e nei primi tre mesi del 2026 il traffico è stato
di 230mila teu.
Inoltre, la società terminalista olandese ha reso noto
che la propria filiale messicana APM Terminals Lázaro
Cárdenas ha dato avvio alla terza fase di costruzione del
secondo container terminal del porto di Lázaro Cárdenas
che prevede un investimento di oltre 350 milioni di dollari
(
del 27
dicembre 2011 e 5
aprile 2017). È intanto diventata pienamente operativa la
seconda fase del progetto, realizzata con un investimento di più
di 140 milioni di dollari, che ha consentito di elevare la capacità
di traffico annuo a due milioni di teu. Con la terza fase, che si
prevede sarà completata nel 2029, la lunghezza della banchina
sarà incrementata di 450 metri portandola ad un totale di
1.200 metri.