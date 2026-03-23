ICTSI e DP World cedono le loro partecipazioni nella cinese Yantai International Container Terminal

Oggi il gruppo terminalista filippino International Container
Terminal Services, Inc. (ICTSI) e il gruppo terminalista DP World di
Dubai hanno siglato un accordo con la cinese Yantai Port Holdings
per cederle le loro partecipazioni nella Yantai International
Container Terminal Co. che sono pari rispettivamente al 51% e al
12,5% del capitale. L'azienda cinese, che gestisce il porto di
Yantai e che attualmente detiene il 36,5% del capitale della Yantai
International Container Terminal Co., avrà quindi l'intera
proprietà della società terminalista di Yantai.
Rendendo noto che la propria partecipazione verrà ceduta
per 773,2 milioni di yuan (112 milioni di dollari, ICTSI ha
specificato che, dopo vent'anni di presenza a Yantai
(
del 10
gennaio 2007), la cessione si inquadra nella strategia a lungo
termine del gruppo focalizzata su contratti di concessione rispetto
ai quali ICTSI detiene il controllo di aspetti essenziali
dell'attività, in particolare per ciò che riguarda lo
sviluppo a lungo termine e le attività commerciali.