La BEI finanzia l'installazione di impianti di shore power nel porto di Rotterdam

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso un
prestito di 90 milioni di euro all'Autorità Portuale di
Rotterdam per l'installazione di impianti di alimentazione elettrica
da terra presso tre container terminal nel porto olandese. Il
prestito finanzierà Rotterdam Shore Power, una joint venture
tra l'ente portuale e la società energetica Eneco. Oltre
all'installazione dell'alimentazione elettrica da terra per le navi
all'ormeggio, Rotterdam Shore Power si occuperà del
collegamento alla rete nazionale, del cablaggio e di altri lavori di
costruzione e di scavo correlati. Complessivamente saranno dotati di
alimentazione elettrica da terra otto chilometri di banchina, con 35
punti di connessione per le portacontainer.
Oltre al prestito
della BEI, il progetto è anche ammissibile ad un contributo a
fondo perduto della Commissione Europea di circa 70 milioni di euro
nell'ambito del Fondo per le Infrastrutture per i Combustibili
Alternativi (AFIF) del programma Connecting Europe Facility (CEF).