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PORTI
La singaporiana ONE acquisisce una partecipazione nella Dongwon Pusan Container Terminal
La società opera alle banchine Gammam e Singamman del porto di Busan
Singapore
24 marzo 2026
La compagnia di navigazione containerizzata Ocean Network
Express (ONE) di Singapore ha reso noto oggi di aver stretto un
accordo con il gruppo sudcoreano Dongwon per acquisire
indirettamente una quota significativa del capitale della società
terminalista Dongwon Pusan Container Terminal (DGT) che opera il
container terminal alle banchine Gammam e Singamman del porto di
Busan. Il terminal portuale è stato inaugurato ad aprile 2024
e quando sarà completato avrà una capacità di
traffico annua pari ad oltre 4,5 milioni di teu.
Attualmente il gruppo Dongwon possiede il 60% del capitale della
DGT, mentre il 30% è detenuto dalla Busan Port Authority e il
10% dalla società di spedizioni Hanjin Transportation Co.
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