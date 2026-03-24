Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
22:33 GMT+1
INTERPORTI
Metrans (gruppo HHLA) acquisirà il 50% del terminal intermodale rumeno di Arad
La società attiverà sino a tre treni settimanali tra Budapest e Arad
Amburgo
24 marzo 2026
Metrans, la società intermodale integralmente controllata
dal gruppo portuale e logistico tedesco Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft (HHLA), ha sottoscritto un accordo vincolante per
acquisire il 50% del capitale di Afluent Arad South Terminal, il
terminal intermodale nella regione occidentale della Romania che è
stato fondato ed è posseduto dalla famiglia rumena Oala.
Attualmente il terminal occupa un'area di circa 3,5 ettari, che può
essere ampliata sino a 82 ettari, ed ha una capacità di
stoccaggio pari a 750 contenitori teu.
Metrans ha reso noto che ad acquisizione avvenuta attività
collegamenti tra Budapest e Arad operano sino a tre treni alla
settimana sulla linea ferroviaria.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore