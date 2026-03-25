Via libera agli aiuti per la riattivazione dell'Autostrada Ferroviaria Alpina Orbassano-Aiton

Lo scorso 16 marzo la Direzione Generale per la Concorrenza
della Commissione Europea ha reso noto di non aver sollevato
obiezioni alle sovvenzioni dei governi italiano e francese per la
riattivazione sino alla fine del 2027 del servizio di Autostrada
Ferroviaria Alpina attraverso il tunnel del Frejus sulla tratta
Orbassano-Aiton che è stato sospeso quasi un anno fa. Il
servizio era gestito dalla Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), joint
venture tra il gruppo ferroviario francese SNCF e quello italiano
Ferrovie dello Stato Italiane.