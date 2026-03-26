Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -15,2%

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Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Hapag-Lloyd, pari a
4,3 miliardi di euro, hanno registrato una diminuzione del -15,2%
sul corrispondente periodo dell'anno precedente, di cui 4,2 miliardi
generati dalle attività di trasporto marittimo
containerizzato (-15,6%) e 120 milioni dal segmento dei terminal e
delle infrastrutture (+19,7%). Il margine operativo lordo è
stato di 694 milioni di euro (-48,4%), con un apporto di 657 milioni
dallo shipping containerizzato (-49,8%) e di oltre 35 milioni da
terminal e infrastrutture (+4,1%). L'utile operativo è
ammontato a 124 milioni (-84,4%, con contributi rispettivamente pari
a 124 milioni (-84,1%) e 17 milioni (+19,3%) dai due principali
settori d'attività. L'utile netto è stato di 78
milioni di euro (-89,0%).
Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno la flotta di
portacontainer della compagnia tedesca ha trasportato container per
un volume pari complessivamente ad oltre 3,3 milioni di teu (+5,5%),
di cui 961mila teu trasportati dai servizi transpacifici (+10,1%),
954mila teu trasportati sulle rotte Asia-Europa (+8,5%), 659mila teu
trasportati dai servizi transatlantici (-0,3%) e 742mila teu sulle
rotte con l'Africa e dai servizi intra-regionali (+1,8%). Nel
periodo il valore medio dei noli è stato di 1.310 dollari/teu
(-16,2%). I ricavi generati dai servizi transpacifici sono stati
pari a quasi 1,2 miliardi di euro (-21,7%), quelli prodotti dai
servizi Asia-Europa hanno totalizzato 930 milioni (-27,6%), i ricavi
derivanti dai servizi transatlantici sono stati pari a 840 milioni
di euro (-11,0%) e quelli generati dai servizi con l'Africa e dai
servizi intra-regionali a 784 milioni (-12,3%).
Nell'intero esercizio annuale 2025 i ricavi della Hapag-Lloyd si
sono attestati a 18,6 miliardi di euro, con una flessione del -2,5%
sull'esercizio precedente, di cui oltre 18 miliardi prodotti dal
trasporto marittimo dei contenitori (-2,6%) e 455 milioni dai
terminal e dalle infrastrutture (+13,3%). Il valore annuale del
margine operativo lordo è stato di 3,2 miliardi (-31,4%),
quello dell'utile operativo di 933 milioni (-63,8%) e il valore
dell'utile netto di 924 milioni di euro (-61,4%).
Nell'intero 2025 le navi della compagnia hanno trasportato 13,5
milioni di teu (+8,2%), di cui 3,9 milioni di teu trasportati sulle
rotte transpacifiche (+16,1%), 3,9 milioni di teu sulle rotte
Asia-Europa (+9,5%), 2,9 milioni di teu sulle rotte con l'Africa e
sulle rotte intra-regionali (+4,1%) ed oltre 2,7 milioni di teu
sulle rotte transatlantiche (+0,8%).