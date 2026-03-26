Apprezzamento di Confitarma per l'iniziativa legislativa per il settore marittimo

La Confederazione Italiana Armatori ha espresso apprezzamento
per l'approvazione di ieri in Senato del disegno di legge
“Valorizzazione della risorsa mare” in quanto - ha
specificato Confitarma - «segna una tappa significativa nel
percorso di riconoscimento e rafforzamento della marittimità
del Paese». Confitarma ha sottolineato come «alcune
delle misure proposte dall'associazione siano state recepite nel
testo, in particolare sul fronte della semplificazione normativa,
elemento essenziale per rafforzare la competitività
dell'armamento nazionale in un contesto internazionale sempre più
complesso. Ancora più rilevante - ha rilevato la
confederazione armatoriale - è il metodo che ha accompagnato
la definizione del provvedimento: un ascolto ampio e strutturato di
tutte le componenti pubbliche e private che operano nel sistema
mare. Un approccio che ha consentito di costruire un quadro organico
di intervento sul “patrimonio liquido” del Paese,
ponendo le basi per una strategia condivisa di tutela e sviluppo».
Inoltre, Confitarma ha evidenziato «come il dibattito
parlamentare abbia registrato un elemento di particolare valore: il
riconoscimento trasversale, da parte di tutte le forze politiche,
della centralità del mare per l'economia, la sicurezza e il
posizionamento internazionale dell'Italia. Un segnale importante,
frutto anche del lavoro di coordinamento svolto dal ministro
Musumeci, dal Comitato interministeriale per le politiche del mare
(CIPOM) e del percorso avviato con il Piano del Mare».