Quasi mezzo miliardo di dollari di risorse pubbliche per i porti USA

La Maritime Administration (MARAD) del Dipartimento statunitense
dei Trasporti ha annunciato lo stanziamento di fondi pari a 488,6
milioni di dollari nell'ambito del “Port Infrastructure
Development Program” con lo scopo di modernizzare le
infrastrutture e attività portuali americane migliorandone la
capacità di movimentazione delle merci e potenziando le
connessioni logistiche dei porti con i mercati.
MARAD ha ricordato che il programma PIDP destina almeno il 25%
dei fondi disponibili, per un totale di 122, 2 milioni di dollari, a
progetti nei porti minori.