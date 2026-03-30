Il gruppo crocieristico Carnival registra ricavi record per il trimestre dicembre-febbraio

Nel primo trimestre dell'esercizio finanziario 2026, periodo che
si è concluso lo scorso 28 febbraio, i ricavi del gruppo
crocieristico statunitense Carnival Corporation hanno registrato un
incremento del +6,1% sullo stesso periodo dell'esercizio precedente
essendo ammontati a 6,16 miliardi di euro, valore che è il
più elevato di sempre per questo periodo dell'esercizio
finanziario ed è stato raggiunto grazie ai nuovi record per
questo trimestre sia delle vendite delle crociere che delle vendite
a bordo delle navi che hanno totalizzato rispettivamente 4,02
miliardi (+5,0%) e 2,14 miliardi (+8,3%). Nel trimestre dicembre
2025 - febbraio 2026 i costi operativi del gruppo sono cresciuti del
+5,5% salendo a 5,56 miliardi, incremento che è stato
generato dal rialzo di tutte le voci di spesa ad eccezione di quella
per l'acquisto dei carburanti che, con 397 milioni di dollari, ha
mostrato un calo del -14,6%. Nel trimestre il costo del fuel per
tonnellata consumata è risultato di 559 dollari (-13,1%).
Anche il valore dell'utile operativo trimestrale è stato
il più elevato di sempre per questo periodo essendosi
attestato a 607 milioni (+11,8%). L'utile netto è stato di
263 milioni rispetto ad una perdita netta di -75 milioni nel primo
trimestre dell'esercizio finanziario 2025.
Nel primo trimestre dell'esercizio 2026 le navi del gruppo hanno
ospitato circa 3,1 milioni di passeggeri, con una flessione del
-3,1% sullo stesso trimestre dell'esercizio precedente quando era
stato segnato il record per questo periodo.