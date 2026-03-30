Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,4 milioni di contenitori (+3,2%)

Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 47,1 milioni
di tonnellate di merci, con un incremento del +0,6% sul febbraio
2025 che è stato frenato dalla flessione del -8,7% delle
rinfuse petrolifere, scese a 13,3 milioni di tonnellate. In crescita
le altre tipologie di merci. Il traffico containerizzato è
ammontato a 28,0 milioni di tonnellate (+2,1%) con una
movimentazione di contenitori pari a 3,4 milioni di teu (+3,2%). Più
accentuato l'aumento delle merci convenzionali con 2,5 milioni di
tonnellate (+9,7%) così come quello delle altre tipologie di
rinfuse attestatesi a 3,3 milioni di tonnellate (+29,4%).
A febbraio 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong
è stato pari a 922mila teu, con un calo del -8,0% sullo
stesso mese dello scorso anno.