Baleària avrà un proprio terminal traghetti nel porto di Barcellona

L'Autorità Portuale di Barcellona ha accolto l'istanza
della compagnia di navigazione spagnola Baleària per dotarsi
di un proprio terminal per i traghetti nello scalo portuale catalano
che sarà costruito al molo Adossat. Il nuovo terminal
occuperà una superficie di 75mila metri quadri e sarà
in grado di accogliere contemporaneamente quattro navi. Il contratto
di concessione ha una durata di 27 anni e l'investimento previsto
ammonta a 25,3 milioni di euro.
La prima fase del progetto, relativa ad un'area di 38mila metri
quadri, entrerà in funzione a febbraio 2027, mentre il
completamento dei lavori è atteso per la fine del 2029.