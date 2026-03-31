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PORTI
Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Si insedierà il prossimo 13 aprile
Trieste
31 marzo 2026
Oggi, su proposta del presidente Marco Consalvo, il Comitato di
gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale ha deliberano all'unanimità la nomina di Natale
Ditel quale nuovo segretario generale dell'ente. Avvocato, classe
1964, originario di Cagliari, Ditel è una figura tecnica con
una lunga esperienza nel sistema portuale italiano. È stato
segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna dal 2018 al 2026, per due mandati consecutivi. Il
suo più recente incarico è stato quello di dirigente
della Security presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale (porti di Genova e Savona-Vado), ricoperto nel
2026. Il neo segretario generale si insedierà il prossimo 13
aprile.
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