L'associazione degli spedizionieri della Spezia sollecita misure in grado di preservare l'efficienza operativa del porto

L'Associazione Spedizionieri del Porto della Spezia ha espresso
preoccupazione circa le attuali criticità che interessano gli
operatori della sezione terminalisti retroportuali, con tensioni
geopolitiche e conflitti che stanno generando ripercussioni
significative sulle attività di interchange tra porto e
retroporto, coinvolgendo sia i container vuoti che quelli pieni.
Evidenziando che tale servizio risulta imprescindibile per il
completo svolgimento delle operazioni portuali, ma risente
pesantemente delle recenti problematiche che compromettono
l'efficienza gestionale e aumentano i costi a carico degli
operatori, il presidente dell'associazione, Sandro Bucchioni, ha
spiegato che «il comparto si trova a fronteggiare una
situazione straordinaria. L'incremento dei container vuoti da
movimentare direttamente presso il bacino portuale della Spezia, in
luogo dei terminal retroportuali, comporta notevoli difficoltà
logistiche e un considerevole aumento dei costi. Questa dinamica
grava sulle nostre aziende, penalizzando l'efficienza operativa e
generando spese aggiuntive che rischiano di compromettere la
sostenibilità economica dell'intera filiera logistica».
L'associazione ha specificato che il servizio di
ritiro/riconsegna tra porto/retroporto ha subito ulteriori impatti
negativi a causa del continuo congestionamento e dell'aumento dei
costi, come gasolio e accessori. Bucchioni ha sottolineato che,
nonostante affronti gli stessi aggravi dei servizi di linea, il
navettamento dei container non ha mai ricevuto sconti o
compensazioni, e questo squilibrio deve essere risolto: «siamo
convinti - ha precisato - che sia necessario adottare misure in
grado di preservare l'efficienza operativa del porto e garantire
servizi economici, coprendo completamente i costi. Solo così
il sistema logistico portuale della Spezia può rimanere
sostenibile e competitivo, offrendo l'ottimizzazione dei flussi
quale concreta risposta alle esigenze degli operatori e affrontando
le sfide attuali con determinazione e una prospettiva strategica.
L'Associazione Spedizionieri - ha concluso Bucchioni - continuerà
a difendere gli interessi dei propri membri in tutte le sedi
opportune».