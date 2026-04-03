Il governo italiano ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti

Oggi il governo italiano ha approvato un decreto-legge per
prorogare la riduzione delle accise sui carburanti, in scadenza
lunedì, sino al prossimo primo maggio. Il ministro
dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato che il provvedimento
prevede anche un intervento mirato sulle aziende agricole a cui
viene esteso il credito di imposta del 20% che era previsto soltanto
per le aziende della pesca. Giorgetti ha specificato che c'è
anche un intervento per la SIMEST, la società che sostiene
l'internazionalizzazione dell'attività delle imprese
italiane.
Il ministro ha reso noto che l'onere di queste misure è
di circa 500 milioni di euro, di cui 200 milioni derivanti
dall'incremento del gettito IVA e 300 milioni sono risorse non
ancora utilizzate derivanti dalle aste dell'ETS, il sistema di
scambio di quote di emissioni dell'UE che nelle intenzioni
dell'Unione Europea dovrebbero invece essere impiegate per la
transizione energetica e per il clima.