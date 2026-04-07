Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa

|
Il 9 e 10 aprile prossimi, presso la sede dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, si terrà “La
Spezia A Bridge to Africa”, il forum internazionale dedicato
alle relazioni economiche, industriali e logistiche tra Italia e
Paesi del Nord Africa. L'evento riunirà istituzioni, imprese,
operatori logistici e dello shipping con l'obiettivo di rafforzare
il dialogo e sviluppare nuove opportunità di collaborazione
tra le due sponde del Mediterraneo, in linea con le direttrici del
Piano Mattei.
Al centro dei lavori, il ruolo strategico dei porti come
piattaforme di sviluppo economico, la crescita dei traffici
marittimi, le infrastrutture, l'energia, gli investimenti e i
finanziamenti alle imprese. L'evento vedrà la partecipazione
di delegazioni provenienti da Algeria, Egitto, Libia, Marocco e
Tunisia, tra cui: Pasquale Salzano, ambasciatore d'Italia in
Marocco; Nisrine Iouzzi, director, Dakhla Atlantic Port
Construction; Nicola Colicchi, presidente della Camera di Commercio
Italo-Libica; Mohamed Mehrez, consigliere responsabile della Sezione
Economica dell'Ambasciata di Tunisia; Ahmed Osman Mahmoud, vice
president della Damietta Port Authority (Egitto); e Ahmed Hamou,
rettore dell'Université des sciences et technologie d'Oran
(Algeria/Libia).
Da parte italiana interverranno, tra gli altri, il presidente
della Regione, Liguria Marco Bucci, il viceministro alle
Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, il commissario
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale,
Bruno Pisano, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e il
prefetto Andrea Cantadori.
Un focus specifico sarà dedicato al Piano Mattei e al
ruolo del sistema industriale italiano, con gli interventi di
Alessandro Guerri, direttore generale Affari Europei, Internazionali
e Finanza Sostenibile e membro del Comitato tecnico del Piano Mattei
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di
Antonio Gozzi, special advisor con delega all'Autonomia Strategica
Europea, Piano Mattei e Competitività di Confindustria.
A Bridge to Africa è promosso da Comune della Spezia,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale,
Confindustria La Spezia, Contship Italia, Dario Perioli Group, FHP,
Gruppo Grendi, Laghezza Spa, Scafi Società di Navigazione e
Tarros Group. L'evento è organizzato da The International
Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara e
Clickutility Team.