Una portacontainer è stata colpita da un proiettile presso l'isola iraniana di Kish

La britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO)
ha reso noto che oggi una nave portacontenitori situata a 25 miglia
nautiche a sud dell'isola iraniana di Kish è stata colpita da
un proiettile che ha causato danni all'opera morta dell'unità,
mentre non risultano feriti tra i membri dell'equipaggio né
danni all'ambiente. L'agenzia britannica ha specificato che dallo
scorso 28 febbraio, data in cui sono iniziati gli attacchi condotti
dalle forze armate degli USA e di Israele contro l'Iran, nella
regione del Golfo Arabico, dello Stretto di Hormuz e del Golfo di
Oman si sono verificati 28 incidenti alle navi presenti nell'area,
di cui 17 hanno subito un attacco mentre 11 hanno segnalato attività
sospette.