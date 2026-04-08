Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi

Nel primo trimestre del 2026 sono stati effettuati in tutto il
mondo solo 16 atti di pirateria contro le navi, il numero più
basso per questo periodo dell'anno dal lontano 1991. L'International
Maritime Bureau (IMB) dell'International Chamber of Commerce ha reso
noto che in 14 di questi incidenti si è verificato
l'abbordaggio delle navi rispetto 37 navi abbordate nel primo
trimestre del 2025, mentre una nave è stata sequestrata (4) e
una è stata oggetto di un tentativo d'attacco (4). Nel corso
degli incidenti un marittimo è stato ferito (1) e due sono
stati presi in ostaggio (37).
Nel periodo gennaio-marzo di quest'anno è notevolmente
diminuito, in particolare, il numero di attacchi contro le navi
cisterna e contro le rinfusiere, con rispettivamente uno e otto
incidenti rispetto a 13 e 17 nello stesso trimestre del 2025. In
calo anche gli attacchi contro le portacontenitori, tre rispetto ai
sei del primo trimestre dello scorso anno, e contro le navi di altra
tipologia, quattro rispetto a nove. Inoltre, se nelle acque somale
si sono verificati due incidenti rispetto a tre nel primo trimestre
del 2025, sono nettamente diminuiti quelli accaduti nel Golfo di
Guinea (uno rispetto a sette) e negli Stretti di Singapore (otto
rispetto a 31).