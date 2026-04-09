Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale, su proposta del presidente
dell'ente, Francesco Mastro, ha deliberato all'unanimità la
nomina di Franceso Di Leverano a nuovo segretario generale dell'AdSP
pugliese. Sessant'anni, ingegnere, dal 2013 al 2017 Di Leverano è
stato dirigente dell'ufficio tecnico dell'ex Autorità
Portuale di Brindisi per poi, dopo la legge di riforma, guidare il
dipartimento tecnico dell'ente.
Il mandato del nuovo segretario generale, della durata di
quattro anni, avrà inizio il prossimo 11 maggio.