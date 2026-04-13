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CROCIERE
Global Ports Holding gestirà il terminal crociere del porto di Acapulco
Prevista la costruzione di una nuova banchina
Acapulco
13 aprile 2026
La società terminalista londinese Global Ports Holding
(GPH) ha sottoscritto con l'authority portuale di Acapulco un
contratto di concessione della durata di 24 anni per la gestione del
terminal crociere al molo 1 del porto messicano. Il progetto sarà
realizzato in alcune fasi che prevedono la modernizzazione e
ampliamento dell'attuale terminal crociere, la costruzione di una
nuova banchina di 350 metri lineari, da completarsi entro il primo
trimestre del 2027, per accogliere navi da crociera di nuova
generazione e lo sviluppo di aree pubbliche e commerciali.
L'area oggetto della concessione è di 17.199 metri
quadri. Secondo le previsioni, GPH assumerà la gestione del
terminal entro la metà di quest'anno.
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