La proprietà del gruppo MSC è passata dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha
ufficializzato oggi il passaggio della proprietà
dell'azienda, avvenuto nell'ultimo trimestre del 2025, dal suo
fondatore, il comandante Gianluigi Aponte, ai figli Diego,
presidente del gruppo, e Alexa Aponte, direttore finanziario del
gruppo. «Sono - ha commentato Gianluigi Aponte, che manterrà
la carica di presidente esecutivo dell'azienda - incredibilmente
orgoglioso di questo momento storico. Il passaggio di proprietà
ai miei figli non è solo un riconoscimento della loro
dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della
secolare tradizione marittima della nostra famiglia. Con Diego e
Alexa al timone, sono certo che il nostro gruppo continuerà a
prosperare e a onorare l'eredità di innovazione, resilienza e
incrollabile impegno per il mare che ci ha contraddistinto».
Fondato da Gianluigi Aponte nel 1970, il gruppo Mediterranean
Shipping Company ha una flotta di circa mille navi impiegata sia nel
settore del trasporto di container, di cui è leader mondiale,
che nel segmento delle crociere, attraverso le compagnie MSC
Crociere ed Expora Journeys. Oltre ad essere attivo in altri
comparti del trasporto marittimo, tra cui quello dei traghetti con
le compagnie GNV e SNAV, il gruppo opera anche nei settori dei
terminal portuali attraverso la Terminal Investment Limited (TiL),
della logistica e del trasporto aereo.