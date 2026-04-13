Porto di Marsiglia-Fos, inaugurato il cold ironing per il collegamento simultaneo di tre grandi navi da crociera

Sabato nel porto di Marsiglia-Fos, alla presenza del ministro
dei Trasporti Philippe Tabarot, sono stati inaugurati impianti di
cold ironing in grado di collegare simultaneamente tre grandi navi
da crociera alla rete elettrica di terra, con lo scopo di azzerare
le emissioni prodotte dai motori di bordo. Si tratta di impianti
della potenza totale di 108 MW realizzati nell'ambito del progetto
CENAQ (Ships at Quayside Electrical Connection - Zero Smoke Port
Call) con lavori della durata di due anni e un investimento
complessivo di 210 milioni di euro.
Marsiglia-Fos è stato il primo porto francese ad offrire
collegamenti ad alta tensione a 50 Hz per i traghetti diretti in
Corsica che fanno sosta nello scalo, sistema che è stato poi
esteso alle rotte internazionali verso il Maghreb.
In occasione dell'inaugurazione di sabato, l'Autorità
Portuale di Marsiglia-Fos ha evidenziato che il porto è in
anticipo di quattro anni rispetto alle normative europee che
prevedono che entro il 2030 il 90% degli scali nei porti di navi
passeggeri e portacontainer possano utilizzare l'alimentazione
elettrica da terra.