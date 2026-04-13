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PORTI
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti russi è cresciuto del +0,6%
Le merci secche sono state pari a 102,5 milioni di tonnellate (+3,5%) e le rinfuse liquide a 107,6 milioni di tonnellate (-2,0%)
San Pietroburgo
13 aprile 2026
Nel primo trimestre di quest'anno i porti russi hanno
movimentato 210,1 milioni di tonnellate di merci, con un lieve
incremento del +0,6% sui primi tre mesi del 2025. L'associazione dei
porti commerciali russi ha reso noto che i soli carichi in
esportazione sono ammontati a 166,7 milioni di tonnellate (+1,1%),
quelli in importazione a 9,9 milioni di tonnellate (-1,8%), le merci
in transito a 14,5 milioni di tonnellate (-19,8%) e il traffico di
cabotaggio è stato di 19,0 milioni di tonnellate (+20,7%).
Il volume complessivo delle merci secche è stato pari a
102,5 milioni di tonnellate (+3,5%), di cui 45,4 milioni di
tonnellate di carbone (+3,0%), 13,1 milioni di tonnellate di cereali
(+39,4%), 13,4 milioni di tonnellate di merci containerizzate
(-2,0%), 11,6 milioni di tonnellate di fertilizzanti minerali
(-3,8%), 5,6 milioni di tonnellate di metalli ferrosi (-4,8%), 3,4
milioni di tonnellate di minerali (+17,4%) e 2,1 milioni di
tonnellate di rotabili (+13,8%). Il totale delle rinfuse liquide è
stato di 107,6 milioni di tonnellate (-2,0%), incluse 64,9 milioni
di tonnellate di petrolio grezzo (-0,2%), 29,7 milioni di tonnellate
di prodotti petroliferi raffinati (-8,6%), 10,8 milioni di
tonnellate di gas naturale liquefatto (+11,7%) e 1,4 milioni di
tonnellate di prodotti alimentari (-4,1%).
Nei primi tre mesi
del 2026 il traffico globale delle merci movimentato dai soli porti
russi del bacino artico è stato pari a 24,2 milioni di
tonnellate (+12,2%), quello movimentato dai porti del bacino baltico
a 64,3 milioni di tonnellate (-5,6%), il traffico totalizzato dagli
scali portuali del bacino del Mar d'Azov e del Mar Nero è
stato pari a 59,3 milioni di tonnellate (-5,8%), il traffico
movimentato dai porti del bacino del Mar Caspio è stato pari
a 2,1 milioni di tonnellate (+24,1%) e quello movimentato nei porti
del bacino dell'Estremo Oriente è stato pari a 60,2 milioni
di tonnellate (+10,6%).
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