Il porto di Singapore ha registrato un nuovo record di merci movimentate nel primo trimestre dell'anno

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore ha
segnato una lieve crescita del +0,7% sul marzo 2025 essendo
ammontato a 52,7 milioni di tonnellate, di cui 32,8 milioni di merci
containerizzate (+5,7%) realizzate con una movimentazione di
contenitori pari a 3.897.280 teu (+4,3%), 3,0 milioni di tonnellate
di merci convenzionali (+13,3%), 13,6 milioni di tonnellate di
idrocarburi (-14,7%) e 3,3 milioni di tonnellate di altre rinfuse
(+22,0%).
Nel primo trimestre del 2026 il traffico complessivo è
stato di 155,9 milioni di tonnellate, volume che rappresenta un
incremento del +5,3% sullo stesso periodo dello scorso anno e il
nuovo record per questo trimestre. Record per il primo trimestre
dell'anno che è tale anche per le sole merci containerizzate
attestatesi a 92,4 milioni di tonnellate (+5,0%) con una
movimentazione di container pari a 11.210.730 teu (+6,3%). In calo
gli idrocarburi con 44,1 milioni di tonnellate (-2,1%), mentre sia
le merci convenzionali che le altre rinfuse hanno registrato nuovi
record assoluti con volumi pari rispettivamente a 4,2 milioni
(+25,0%) e 10,2 milioni di tonnellate (+33,4%).
Nel primo trimestre di quest'anno anche le forniture di
combustibili navali nel porto di Singapore hanno segnato un nuovo
record storico essendo state pari a quasi 14,7 milioni di tonnellate
(+12,0%), tra cui principalmente 7,2 milioni di tonnellate di fuel
LSFO a basso tenore di zolfo (+5,6%), 5,9 milioni di tonnellate di
marine fuel oil (+21,0%) ed oltre 1,1 milioni di tonnellate di
gasolio marino LSMGO a basso contenuto di zolfo (+25,1%).