L'US Central Command annuncia il successo del blocco del traffico marittimo con i porti iraniani

L'US Central Command ha annunciato che il blocco del traffico
marittimo da e per i porti iraniani, azione la cui entrata in vigore
era stata fissata per le 16 ore italiane di ieri
(
del 13
aprile
2026), ha avuto completo successo e durante le prime 24
ore dell'iniziativa nessuna nave ha superato il blocco degli Stati
Uniti e sei navi mercantili hanno rispettato i comandi delle forze
statunitensi invertendo la navigazione e tornando in un porto
iraniano nel Golfo dell'Oman.
Centcom ha specificato che nella missione di blocco dei porti
iraniani sono impegnati oltre 10.000 marinai, marines e aviatori
statunitensi, oltre ad una dozzina di navi da guerra e decine di
aerei.