Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
09:39 GMT+2
PORTI
Nel primo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -6,1%
A marzo la diminuzione è stata del -5,5%
Hong Kong
15 aprile 2026
Lo scorso mese il porto di Hong Kong ha movimentato un traffico
dei container pari a 1,14 milioni di teu, con una flessione del
-5,5% sul marzo 2025. Nei primi tre mesi del 2026 il traffico
complessivo è ammontato a 3,17 milioni di teu, in calo del
-6,1% sul corrispondente periodo dello scorso anno.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore