20 dicembre 2016

Sono diventati esecutivi i contratti siglati da Virgin e Fincantieri per la costruzione di tre navi da crociera

Le tre unità saranno realizzate nello stabilimento di Sestri Ponente (Genova)

Fincantieri ha reso noto oggi di aver finalizzato gli accordi per le tre prime navi da crociera della Virgin Voyages, il nuovo brand che sancirà l'ingresso del gruppo Virgin nel settore crocieristico ( del 5 dicembre 2014 e 24 giugno 2015). I contratti con il gruppo britannico, che sono diventati esecutivi, hanno un valore complessivo di circa due miliardi di euro.

Il gruppo navalmeccanico ha specificato che le navi saranno costruite presso il cantiere di Sestri Ponente (Genova) e le consegne sono previste nel 2020, 2021 e nel 2022. Le nuove unità avranno circa 110.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di 278 metri, una larghezza di 38 e saranno dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare più di 2.800 passeggeri assistiti da un equipaggio di oltre 1.100 persone.

Fincantieri ha sottolineato che «queste navi si caratterizzeranno per il design originale e un'elevata complessità, nonché per una gamma di idee e soluzioni di progettazione altamente innovative, in particolar modo in relazione al recupero energetico e al limitato impatto ambientale. Le unità - ha spiegato l'azienda italiana - saranno infatti dotate di un sistema di produzione dell'energia elettrica da circa un MW che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Il risultato è quindi un progetto in grado di distinguere Virgin Voyages nel panorama crocieristico mondiale».



