20 dicembre 2016

Provinciali sarà segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno fino al 31 marzo

Solo uno sprovveduto - ha affermato - poteva pensare che la gara per la Piattaforma Europa filasse liscia in sei mesi

Stamane il Comitato Portuale di Livorno ha deliberato la proroga fino al prossimo 31 marzo dell'incarico a Massimo Provinciali come segretario generale dell'Autorità Portuale, scadenza che potrà essere più ravvicinata se nel frattempo verrà costituito il Comitato di Gestione, il nuovo organo di governance dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l'ente che subentrerà all'Autorità Portuale di Livorno nella gestione dello scalo labronico.

«Ringrazio - ha commentato Provinciali - per la conferma della fiducia. Dopo due anni di commissariamento Gallanti e un anno e passa di rinnovo del mio incarico, ci siamo abituati a vivere in situazioni di straordinaria ordinarietà. Con la designazione del nuovo presidente potremo presto voltare pagina».

Nella riunione odierna il Comitato Portuale ha approvato anche il rilascio in favore di Rete Ferroviaria Italiana di una concessione demaniale marittima per l'utilizzo, presso la Sponda Ovest della Darsena Toscana, di un'area di 20.800 metri quadri allo scopo di manutenere le nuove infrastrutture ferroviarie inaugurate ieri. La concessione avrà decorrenza dal 1° novembre 2016 al 30 ottobre 2026.

In occasione delle riunione Provinciali si è soffermato sui ripetuti rinvii della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per la realizzazione e gestione del container terminal della Piattaforma Europa, che è stata prorogata al prossimo 31 maggio: «solo uno sprovveduto - ha sottolineato il segretario generale dell'authority portuale - poteva pensare che una gara simile filasse liscia in sei mesi, quando in quel tempo si compra a malapena una partita di risme di carta. Ieri - ha aggiunto - abbiamo avuto la conferma che c'è, nei confronti di questo progetto, una condivisione politica ai massimi livelli. L'accordo di programma firmato dal presidente del Consiglio, la delibera Cipe alla cui redazione ha probabilmente partecipato il futuro presidente AdSP, Stefano Corsini, e la benedizione del nuovo raccordo ferroviario da parte del ministro sono fatti concreti, garanzie importanti che ci permettono di guardare avanti e di dedicare le principali attenzioni all'affinamento dei documenti».



